Haberler Trabzonspor Eski yıldızlar kutlamada

Eski yıldızlar kutlamada

Şampiyon Trabzonspor'da 2010-11 sezonunda forma giyen futbolcular kutlamalara davet edilmişti. Didier Zokora ile birlikte Trabzonspor'un eski kaptanı Onur Kıvrak ve defans oyuncusu Giray Kaçar kutlamalara gelen futbolcular oldu. Üç oyuncu eski anılarını tazelerken, Fildişi Sahilli Zokora şu an bordomavili formayı giyen vatandaşları Gervinho ve Kouassi ile buluşarak şampiyonluk kupası ile birlikte poz verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Eski yıldızlar kutlamada
Şampiyon Trabzonspor'da 2010-11 sezonunda forma giyen futbolcular kutlamalara davet edilmişti. Didier Zokora ile birlikte Trabzonspor'un eski kaptanı Onur Kıvrak ve defans oyuncusu Giray Kaçar kutlamalara gelen futbolcular oldu. Üç oyuncu eski anılarını tazelerken, Fildişi Sahilli Zokora şu an bordomavili formayı giyen vatandaşları Gervinho ve Kouassi ile buluşarak şampiyonluk kupası ile birlikte poz verdi.
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