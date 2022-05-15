TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın kutlamalarına ABD bile hayran kaldı!

BERLİN, MÜNIH VE LONDRA

Haberde, bordo-mavili takımın Süper Lig'in 35'inci haftasında Antalyaspor'u misafir ettiği ve 2-2 biten karşılaşma sonunda şampiyonluğu garantilediği maçın bitiş düdüğüyle başlayan sevinci, detaylarıyla anlatıldı.

"Hakemin düdüğüyle, Trabzon'un 800 bin civarındaki sakininin neredeyse tamamı kutlamalar için gece geç saate kadar şehrin sokaklarındaydı" ifadesine yer verildi.