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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın kutlamalarına ABD bile hayran kaldı!

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şampiyonluk kupasına kavuştu. Bordo-mavililer, Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen görkemli törenle kupasını havaya kaldırdı. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları birçok ülkede geniş yankı uyandırırken, ABD'nin ünlü yayın organı New York Times da kutlamaları manşetine taşıdı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 09:12
TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor kupasına kavuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

Bordo-mavililer, Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen törenle kupasını kaldırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

Kupanın kaldırılış anlarında havai fişek gösterileri geceyi gündüze çevirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

Bordo-mavili futbolcular, tek tek saha içinde kurulan platforma çağrılırken, her biri danslarıyla taraftarları selamladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

Abdullah Avcı ve öğrencileri daha sonra kupayı havaya kaldırırken, stadyumda da taraftarlar büyük bir coşku yaşadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

Kupa töreni sonrası Trabzonsporlu futbolcular tek tek kupayla hatıra fotoğraf çektirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

Ardından ise sahayı turlayarak sevinçlerini taraftarlarla paylaştılar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına dış basın da kayıtsız kalmadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

New York Times (NYT) gazetesi, Trabzonspor'a geniş yer ayırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

Haberde "Trabzonspor, neredeyse iki hafta önce şampiyonluğu elde etse de takımı ve hayranlarının kutlamaları bitmedi" denildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

Haberde, futbolcu ve taraftarların günlerdir süren kutlamalarının "1984'ten bu yana süren uzun bekleyişten" kaynaklandığı aktarıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

Ayrıca, "Yaklaşık kırk yıl Türkiye şampiyonası için beklemek, bazıları için kendilerini kontrol edemeyecek kadar fazlaydı" ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

BERLİN, MÜNIH VE LONDRA
Haberde, bordo-mavili takımın Süper Lig'in 35'inci haftasında Antalyaspor'u misafir ettiği ve 2-2 biten karşılaşma sonunda şampiyonluğu garantilediği maçın bitiş düdüğüyle başlayan sevinci, detaylarıyla anlatıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

"Hakemin düdüğüyle, Trabzon'un 800 bin civarındaki sakininin neredeyse tamamı kutlamalar için gece geç saate kadar şehrin sokaklarındaydı" ifadesine yer verildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD bile hayran kaldı!

Ayrıca, sadece Türkiye'de değil, Berlin, Münih ve Londra gibi Avrupa kentlerinde de yapıldığı kaydedildi.

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