Deplasman avcısı Djaniny!

Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı oyuncusu Djaniny, Süper Lig'de bu sezonki 10. golünü kaydetti. Atakaş Hatayspor'a karşı ilk onbirde sahaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 48. dakikada Berat Özdemir'in pasında ceza sahasında rakibinden sıyrıldıktan sonra topu şık bir plase ile köşeden filelerle buluşturdu. Djaniny bu golle Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 10'a çıkarırken, bu sezon ligde üst üste 3 deplasman maçında gol atan ilk Trabzonsporlu oyuncu unvanını da aldı.

SON 5 GOLÜN 3'Ü ONDAN

Sırasıyla Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor deplasmanlarında ağları sarsan Djaniny, takımının deplasmanda attığı son 5 golün 3'üne imzasını koydu. Tecrübeli oyuncu 3'ü Süper Lig'de, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda, 1'i UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde olmak üzere 5 de asist gerçekleştirdi. Ayrıca UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 3-3 biten Molde maçında da 1 gol kaydetti. Abdullah Avcı, Djaniny'yi 72. dakikada kenara alıp yerine Nwakaeme'yi sahaya sürdü.

ZOR BİR SEZONDU

Djaniny maçın ardından, "Sezonun geneline baktığımızda çok zordu. Kolay olmadı. Tek hedefimiz şampiyon olmaktı. Tanrıya şükürler olsun başarabildik. Bugün de 3 puan almaya çok yaklaştık. Son anda yaptığımız hatadan gol yedik. Salı günü de kazanmak istiyoruz, orada da büyük bir hedefimiz var" dedi.