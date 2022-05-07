Erdoğan: Alkışı hak etmişlerdi

Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan alkış organizasyonunun kendi önerisi olduğunu söyledi. Erdoğan "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Haklı şampiyonluk aldılar. Şampiyon olduktan sonra ilk bizim evimize geldiler. Bize onları alkışlayarak karşılamak yakışırdı" dedi. Erdoğan, Abdullah Avcı'yı da överek "Abdullah hoca örnek aldığım teknik adamlardan biri. Türk futboluna damga vurdu. Bizim gibi gençlere örnek oluyor" diye konuştu.
Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan alkış organizasyonunun kendi önerisi olduğunu söyledi. Erdoğan "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Haklı şampiyonluk aldılar. Şampiyon olduktan sonra ilk bizim evimize geldiler. Bize onları alkışlayarak karşılamak yakışırdı" dedi. Erdoğan, Abdullah Avcı'yı da överek "Abdullah hoca örnek aldığım teknik adamlardan biri. Türk futboluna damga vurdu. Bizim gibi gençlere örnek oluyor" diye konuştu.