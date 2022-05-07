Burada oynanmaz

Şampıyonluk sevinci ile Antalya maçı sonrası sahaya binlerce taraftar girmiş, zeminde ciddi bir tahribat meydana getirmişti. Yapılan incelemeler sonucunda çimlerde 1 metreyi bulan kopmalar olduğu ve güvenlik açısından ciddi sorunlar olabileceği tespit edilerek TFF'ye iletildi. TFF, stada bir ekip göndererek tutanak tutacak. TFF'nin kupanın alınacağı Altay maçını en yakın ilde oynatma düşüncesinde olduğu Trabzonspor'un ise İstanbul'u istediği belirtildi. TFF'nin kararını salı gününe kadar vereceği belirtildi.
Şampıyonluk sevinci ile Antalya maçı sonrası sahaya binlerce taraftar girmiş, zeminde ciddi bir tahribat meydana getirmişti. Yapılan incelemeler sonucunda çimlerde 1 metreyi bulan kopmalar olduğu ve güvenlik açısından ciddi sorunlar olabileceği tespit edilerek TFF'ye iletildi. TFF, stada bir ekip göndererek tutanak tutacak. TFF'nin kupanın alınacağı Altay maçını en yakın ilde oynatma düşüncesinde olduğu Trabzonspor'un ise İstanbul'u istediği belirtildi. TFF'nin kararını salı gününe kadar vereceği belirtildi.
Altay maçının Akyazı'da oynanma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. TFF yetkilileri de tutanak tutmak için önümüzdeki günlerde bir ekip gönderecek