Haberler Trabzonspor Ali Koç’a cevap

Ali Koç’a cevap

Fırtına, F.Bahçe başkanının açıklamaları sonrası şampiyon kadrodaki oyuncularının isimlerinin sessiz harflerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Ali Koç’a cevap

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün bir basın toplantısı düzenledi. İki saat süren toplantıda Koç, Trabzonspor kulübüne tepki göstererek Türkiye futbolunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Trabzonspor, sosyal medya hesabından Koç'a cevap verdi. Bordo-mavililerin, başkan Ali Koç'un açıklamalarından hemen sonra paylaşım yapması dikkat çekti. Karadeniz devinin paylaşımında, şampiyonluğa ulaşan kadrodaki futbolcuların isimlerinin sessiz harflerinin yer aldığı görüldü.

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