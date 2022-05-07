Ali Koç’a cevap

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün bir basın toplantısı düzenledi. İki saat süren toplantıda Koç, Trabzonspor kulübüne tepki göstererek Türkiye futbolunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Trabzonspor, sosyal medya hesabından Koç'a cevap verdi. Bordo-mavililerin, başkan Ali Koç'un açıklamalarından hemen sonra paylaşım yapması dikkat çekti. Karadeniz devinin paylaşımında, şampiyonluğa ulaşan kadrodaki futbolcuların isimlerinin sessiz harflerinin yer aldığı görüldü.
HMSKDRKHNMRTCMCRNLSKPLNTRNDSNPCHCZABDŞKVRZLDJNNYTHAUGRCNVŞÇTHATPSPSERCGRVNHDSTNNWKMARDDNSWLHSYNKSSIYNSPRSSRKNBKSTSBRTGDKLKRMYSFKTABTHNKYBSVTR— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 6, 2022