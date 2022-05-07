Berat'tan ilk asist!

Bordo-mavili takımın orta sahadaki çalışkan ismi Berat Özdemir, kariyerinde ilk kez asist yaptı. Djaniny'nin ikinci yarının başında attığı golde pası veren 23 yaşındaki oyuncu hem Trabzonspor'da hem de Süper Lig kariyerinde ilk kez asist gerçekleştirdi.
Bordo-mavilitakımın orta sahadaki çalışkan ismi Berat Özdemir, kariyerinde ilk kez asist yaptı. Djaniny'nin ikinci yarının başında attığı golde pası veren 23 yaşındaki oyuncu hem Trabzonspor'da hem de Süper Lig kariyerinde ilk kez asist gerçekleştirdi. Başarılı futbolcu daha önce Trabzonspor'da forma giydiği 56 maçta 1 gol (bu sezon kupada Antalyaspor'a), Gençlerbirliği'nde 59 maçta 5 gol, Hacettepe Spor'da ise 38 karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.