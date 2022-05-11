Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37. haftasında oynayacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37. haftasında oynayacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı.
Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.
Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular ayak tenisi ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor Cuma günü yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GERVINHO SÜRPRİZİ
Trabzonspor'un idmanında, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları kopan ve devre arasında yabancı kontenjanında boşluk yaratılması için sözleşmesi geçici olarak askıya alınan Gervinho da yer aldı.
Yarını izinli olarak geçirecek olan Bordo-Mavili ekip Cuma günü yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını sürdürecek.
SEZONU KAPATMIŞTI
Gervinho, ligin 11. haftasında oynanan Rizespor maçınsa sakatlanmıştı.
Yıldız futbolcunun çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı duyurulmuştu.
FRANSA'DA AMELİYAT OLDU
Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Gervinho'nun Fransa'da ameliyat edildiğini duyurdu.
Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinde, Gervinho'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Güven, "Oyuncumuz Gervinho,Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir.
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.
YENİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI
Trabzonspor, futbolcu Gervinho'nun bu sezonki sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ancak temmuz ayından başlayıp Mayıs 2023'e kadar yeni bir sözleşme imzalandığını açıklanmıştı
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler yer almıştı:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 1 Temmuz 2021 başlangıç, 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında 1 Temmuz 2022 başlangıç 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur."