Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

YENİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI Trabzonspor, futbolcu Gervinho'nun bu sezonki sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ancak temmuz ayından başlayıp Mayıs 2023'e kadar yeni bir sözleşme imzalandığını açıklanmıştı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler yer almıştı: