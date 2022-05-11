Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

Trabzonspor spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Bordo-Mavili ekibin idmanında, sürpriz bir isim yer aldı. Çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 19:29
Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37. haftasında oynayacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular ayak tenisi ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor Cuma günü yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

GERVINHO SÜRPRİZİ

Trabzonspor'un idmanında, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları kopan ve devre arasında yabancı kontenjanında boşluk yaratılması için sözleşmesi geçici olarak askıya alınan Gervinho da yer aldı.

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

Yarını izinli olarak geçirecek olan Bordo-Mavili ekip Cuma günü yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

SEZONU KAPATMIŞTI

Gervinho, ligin 11. haftasında oynanan Rizespor maçınsa sakatlanmıştı.

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

Yıldız futbolcunun çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı duyurulmuştu.

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

FRANSA'DA AMELİYAT OLDU

Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Gervinho'nun Fransa'da ameliyat edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinde, Gervinho'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

Güven, "Oyuncumuz Gervinho,Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir.

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

YENİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Trabzonspor, futbolcu Gervinho'nun bu sezonki sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ancak temmuz ayından başlayıp Mayıs 2023'e kadar yeni bir sözleşme imzalandığını açıklanmıştı

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler yer almıştı:

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 1 Temmuz 2021 başlangıç, 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında 1 Temmuz 2022 başlangıç 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur."

DİĞER
Hande Erçel'den beklenen itiraf geldi! Kaan Yıldırım ile ilişkisi hakkında ilk sözleri bakın ne oldu...
Acı haber Sultanbeyli'den geldi! TIR, Yunus ekibine çarptı: 1 polisimiz şehit oldu
Alanyaspor'da Sanchez Mateos: Bizim amacımız...
Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ezeli rakipler Onur Bulut için devrede!
Şampiyon Trabzonspor'un kupası TFF'ye gönderildi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Okullarda devamsızlık hakkı kaç gün?
11 Mayıs Çarşamba 2022 barajlardaki doluluk oranı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan flaş karar! Yeni turnuva yolda... UEFA'dan flaş karar! Yeni turnuva yolda... 19:37
Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi... Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi... 19:29
UEFA finallerindeki hakemler belli oldu! UEFA finallerindeki hakemler belli oldu! 18:29
Ezeli rakipler Onur Bulut için devrede! Ezeli rakipler Onur Bulut için devrede! 18:20
Hamamcıoğlu mevcut yönetimi hedef aldı! "Ciddi kaygı duyuyoruz" Hamamcıoğlu mevcut yönetimi hedef aldı! "Ciddi kaygı duyuyoruz" 18:06
Şampiyon Trabzonspor'un kupası TFF'ye gönderildi Şampiyon Trabzonspor'un kupası TFF'ye gönderildi 14:11
Daha Eski
Servet Yardımcı UEFA Kongresi'ne katıldı Servet Yardımcı UEFA Kongresi'ne katıldı 14:23
Jesus Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Canlı yayında tarih verdi Jesus Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Canlı yayında tarih verdi 14:56
Pulgar Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyan basınına konuştu! Pulgar Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyan basınına konuştu! 15:54
Fenerbahçe'de Karagümrük mesaisi sürüyor Fenerbahçe'de Karagümrük mesaisi sürüyor 16:01
İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! 16:35
G.Saray'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor! G.Saray'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor! 16:47