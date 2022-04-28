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Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu ile ayağa kalktı! Dört yılda üç kupa

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte futbol kalitesi ve mali açılardan büyük bir değişim yaşayan Trabzonspor, bu sezon yıllardır aradığı şampiyonluğa da oldukça yakın. Geriye kalan müsabakalardan 1 puan çıkarması halinde ipi göğüsleyecek olan bordo-mavili ekipte alınacak bu kupa, Ahmet Ağaoğlu döneminin 3. kupası olacak. İşte detaylar... (Trabzonspor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 11:05
Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu ile ayağa kalktı! Dört yılda üç kupa

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor. Ağaoğlu'nun 1480 günlük süresi içerisinde müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gelirken, bu sezon da şampiyonluk kupasını elde etmesine sayılı günler kaldı.

Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu ile ayağa kalktı! Dört yılda üç kupa

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk kupasını Trabzon'a getirmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor maçında sahadan puanla ayrılması halinde biteme 3 hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Karadeniz ekibi, yarın Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak maçta sarı-lacivertli takımın puan kaybetmesi halinde ise Antalyaspor müsabakasına şampiyon olarak çıkmış olacak.

Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu ile ayağa kalktı! Dört yılda üç kupa

DÖRT YILDA ÜÇ KUPA

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçildikten sonra 2 Aralık 2018'deki olağan genel kurulda 3 yıl süreyle başkanlığa getirilen Ahmet Ağaoğlu, 5 Aralık 2021'de tek listeyle girdiği seçimlerde üç yıllığına yeniden başkan seçilmişti. Ağaoğlu'nun başkanlığı süresince Trabzonspor 149 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 80 galibiyet, 45 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu ile ayağa kalktı! Dört yılda üç kupa

ŞAMPİYONLUK KUPASINA UZANAN SÜREÇ

2017-2018 sezonunda Ankaraspor maçıyla başlayan süreçte Trabzonspor, son 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak sezonu 5. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi, 2018-2019 sezonunda 34 maçta 63 puanla 4. sırada tamamlarken, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2019-2020 sezonunda 34 maçta 56 puanla 2. sırada ligi bitirdi. Bordo-mavililer, geçen sezon ise 40 maçta 71 puanla 4. sırada yer aldı.

Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu ile ayağa kalktı! Dört yılda üç kupa

Trabzonspor, bu sezon ise 34 maçta 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 76 puan elde ederek en yakın rakibinin 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu ile ayağa kalktı! Dört yılda üç kupa

ÜÇÜNCÜ KUPAYI ALMAYA HAZIRLANIYOR

Trabzonspor, Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde müzesine 2 kupa getirdi. Bordo-mavililer, ilk olarak 2019-2020 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan final maçında Alanyaspor'u 2-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası kazandı ve 10 sezonluk kupa hasretine de son vermişti. Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'da ise lig şampiyonluğunu kaptırdığı Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek Ağaoğlu dönemindeki ikinci kupasını almıştı.

Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu ile ayağa kalktı! Dört yılda üç kupa

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor maçında sahadan puanla ayrılması halinde biteme 3. hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak olan Karadeniz ekibi yarın Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak maçta sarı-lacivertli takımın puan kaybetmesi halinde ise Antalyaspor müsabakasına şampiyon olarak çıkmış olacak ve Ağaoğlu döneminde Trabzonspor 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu ile ayağa kalktı! Dört yılda üç kupa

EZELİ RAKİPLERİNE TARİHİ FARK

Trabzonspor, söz konusu sezonda ise İstanbul'un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala tarihi fark atmış durumda. Bordo-mavililer en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11, Beşiktaş'ın 24 ve Galatasaray'ın da 29 puan önünde yer alıyor.

Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu ile ayağa kalktı! Dört yılda üç kupa

BAŞARIYI AVCI İLE YAKALADI

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu'nun görev süresince 5 teknik adamla çalıştı. Göreve ilk başladığı 2017-2018 sezonunu mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay ile tamamlayan Ahmet Ağaoğlu, 2018-2019 sezonuna ise Ünal Karaman ile başlangıç yaptı. Deneyimli teknik adam ile ligde 51 maçta çalışan Ağaoğlu yönetimi, 2019-2020 sezonun 17. haftası sonunda kendisiyle yollarını ayırıp, göreve yardımcılarından Hüseyin Çimşir'i getirdi.

Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu ile ayağa kalktı! Dört yılda üç kupa

16 maç sonunda Hüseyin Çimşir ile de yol ayrımına gelen Ağaoğlu, sezonun son maçına ve kupa finaline Çimşir'in yardımcısı Eddie Newton yönetiminde çıktı. Bordo-mavililer 2020-2021 sezonuna başladığı Newton ile ligde 7 hafta sonunda yollarını ayırırken, tek maçlık geçici olarak İhsan Derelioğlu'nun ardında göreve teknik direktör Abdullah Avcı'yı getirdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı Eddie Newton, TFF Süper Kupayı ise Abdullah Avcı ile kazanırken, yıllardır büyük bir özlemle beklenen şampiyonluk kupası da Avcı döneminde kazanılmış olacak.

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