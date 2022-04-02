TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına için Tello iddiası

Transfer çalışmaları sürdüren Trabzonspor ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanya'nın popüler spor yayın organlarından Ojogo, Real Betis ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Cristian Tello'nun Karadeniz devine gelebileceğini öne sürdü.



Ancak Nwakaeme ile sözleşme uzatma görüşmelerinde sona yaklaşan ve devre arasında da Kouassi'yi kadrosuna katan Fırtına'nın sezon başında istediği Tello'yu alma ihtimali şu an için düşük gözüküyor. 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun, bordo-mavili formayı giymek istediği belirtiliyor.