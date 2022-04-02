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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına için Tello iddiası

Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un Cristian Tello için devreye girdiği iddia edildi. İspanya basını, Betis ile sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki sol kanadı Trabzonspor’a yazdı ama bu transferin gerçekleşme ihtimali zayıf.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına için Tello iddiası

Transfer çalışmaları sürdüren Trabzonspor ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanya'nın popüler spor yayın organlarından Ojogo, Real Betis ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Cristian Tello'nun Karadeniz devine gelebileceğini öne sürdü.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına için Tello iddiası

Ancak Nwakaeme ile sözleşme uzatma görüşmelerinde sona yaklaşan ve devre arasında da Kouassi'yi kadrosuna katan Fırtına'nın sezon başında istediği Tello'yu alma ihtimali şu an için düşük gözüküyor. 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun, bordo-mavili formayı giymek istediği belirtiliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına için Tello iddiası

Betis ile sözleşme uzatmayan Tello, ayrılmak istiyor. Orta sahanın solunda oynayan ancak çok yönlü özellikleri bulunan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 30 maçta 4 gol atıp, 3 de asist yaptı.

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