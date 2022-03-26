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Abdullah Avcı cadde turunda

Teknik direktör Abdullah Avcı, dün antrenman sonrası Kahramanmaraş Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne gitti. Yaya olarak caddede gezen Avcı'yı görenler fotoğraf çekilmek için adeta sıraya girdiler. Başarılı hoca, taraftarın isteklerini geri çevirmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Abdullah Avcı cadde turunda

Teknik direktör Abdullah Avcı, dün antrenman sonrası Kahramanmaraş Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne gitti. Yaya olarak caddede gezen Avcı'yı görenler fotoğraf çekilmek için adeta sıraya girdiler. Başarılı hoca, taraftarın isteklerini geri çevirmedi.

HEYKELİNİZ DİKİLECEK

Teknik direktör Abdullah Avcı'yı caddede gören bir taraftar "Hocam tebrik ederim, bizi uzun zaman sonra mutlu ettin" diye seslendi. Bir diğer taraftar ise "Hocam buraya sizin heykeliniz dikilecek, uzun yıllar Türk futbolu sizi konuşacak" ifadesini kullandı.

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