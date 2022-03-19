TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - ZEMİN BOZDU Oynanacak mı, oynanmayacak mı? Oynanmalı mı, oynanmamalı mı? Temizlenir mi, temizlenmez mi? Sorular vardı maçtan önce. Cevabını o an itibarıyla kimsenin bilmediği sorular. Belli ki doğru planlanamamıştı bu hafta sonu için fikstür.

Her iki takım oyuncuları da bu soruların rehaveti ve konsantrasyon dağınıklığıyla gayretsiz ve donuktular. Rize ev sahibi olmanın avantajını saha dışı argümanlarla, sadece işine gelen yerleri küreyen traktör gibi mesela, lehine çevirmeye çalışıyordu. Fakat Trabzonspor kendi traktörünü, buldozerini mi demeliyim, yanında getirmişti: Siopis...