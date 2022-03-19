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TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 07:57
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - ZEMİN BOZDU

Oynanacak mı, oynanmayacak mı? Oynanmalı mı, oynanmamalı mı? Temizlenir mi, temizlenmez mi? Sorular vardı maçtan önce. Cevabını o an itibarıyla kimsenin bilmediği sorular. Belli ki doğru planlanamamıştı bu hafta sonu için fikstür.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Her iki takım oyuncuları da bu soruların rehaveti ve konsantrasyon dağınıklığıyla gayretsiz ve donuktular. Rize ev sahibi olmanın avantajını saha dışı argümanlarla, sadece işine gelen yerleri küreyen traktör gibi mesela, lehine çevirmeye çalışıyordu. Fakat Trabzonspor kendi traktörünü, buldozerini mi demeliyim, yanında getirmişti: Siopis...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Oyunun kısırlığı, "Ben bireysel hataların skoru belirleyeceği bir maçım" diye anons geçiyordu adeta. Trabzonspor, zamanla ince ince yağmaya dönen kar taneleri arasından iki inceci oyuncunun dokunuşlarıyla skoru lehine çevirirken kimse aslında tam olarak ne olduğunu anlamamıştı. Djaniny'den ve Abdülkadir'den başka...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un golünden sonra baskılarını artıran Rizespor, penaltıyı Pohjanpalo'yla gole çevirdikten sonra öz güven buldu. Temposunu artırıp Trabzonspor kalesine daha sık gelmeye başlayan Rize, ikinci kez penaltı kazandı. Pohjanpalo, topu aynı yerden ağlara gönderdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Üst üste gelen iki golden sonra Trabzonspor değişikliklerle maçı dengelemeye çalıştı, golü de Djaniny ile bulup eşitliği sağladı. Zeminin Trabzonspor'un alışıldık oyununu oynamasına müsaade etmediği gibi Rize, sezon başından beri Trabzon'un kanayan yarası olan sol kanadı tabiri caizse çökertti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Uzatmalarda Erce pozisyonu sezmekte geç kalınca hakem üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Pohpanjalo, topu aynı yerden bir kez daha ağlara gönderirken Trabzonspor ligdeki ikinci mağlubiyetini alıyordu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor adına kaybedilen üç puanın yanı sıra, "Acabalar" barındıran oyuncuların çokluğu bir kez daha göründü.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - TERCİH!

Trabzonspor ağır favoriydi. Bunun en büyük nedeni topa sahip olduğundaki hücum gücünün kalitesiydi. Süper Lig'de neredeyse her maça 1-0 önde başlıyordu. Sezon boyunca da rakiplerine bu tehdidi hissettirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Düşme potasında yer alan, bir türlü istenileni veremeyen Rizespor'a karşı da maçın çok kolay geçeceği öngörülüyordu. Ama bunu bozan en büyük etken hava ve saha şartları oldu. Bu ortam Trabzonspor gibi top ayağındayken rakibe baskı yapan, hücum hattında teknik becerileriyle rakiplerin dengesini bozan oyuncuları olumsuz etkiledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Kaliteleriyle rakibin dengesini bozan oyuncular için böyle zeminde istedikleri hareketleri koordine yapmak kolay değildi. Nitekim maç boyunca da fazlasıyla hissettiler.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Abdullah Avcı'yı yanılgıya düşüren Göztepe maçı oldu. O karşılaşma git-gelli çok hızlı oyun, bol aksiyon, şiddetli koşular ve sprinter oyuncuların öne çıktığı bir mücadele olmuştu. Cornelius, Bakasetas gibi oyuncular o yüksek eforlu oyun içinde istenilen performansı sergileyememişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Ama driplingin yapılamadığı, daha çok rakip yarı alana yerleşip oynanacağı bir zeminde mutlak Cornelius gibi bir bağlantı oyuncusu ile Bakasetas gibi duran topları iyi kullanan birine ihtiyaç vardı. Çünkü olumsuz hava şartlarının yarattığı ortam, topu tutacak, takımın sete yerleşmesini sağlayacak oyuncuları çağırıyordu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Avcı'nın 11 tercihinin Göztepe maçıyla eşdeğer olmaması gerekirdi. Apayrı iki rakip, ayrı top oynayan, ayrı oyuncu özellikleri olan iki takım vardı. Daha güçlü, yere sağlam basan, ikili mücadelelerde rakibi bozacak, işler kötü gittiğinde bireysel olarak farkını hissettirecek oyuncular tercih edilmeliydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Tabii ki futbolda şunu unutmamak gerekir: Her tercih bireylerden vazgeçmektir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Saha içindeki bu işlemi Avcı maçtan önce kurgulamalıydı. Trabzonspor şu ana kadar ligde başarılı bir performans sergiledi. Şampiyonluk yolculuğunda tabii ki sıkıntılar olacaktır. Bordo-mavililer, moral ve motivasyonlarını bozmadan, taraftarının da desteğiyle bu sıkıntıları atlatır.

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