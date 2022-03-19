TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Avcı'nın 11 tercihinin Göztepe maçıyla eşdeğer olmaması gerekirdi. Apayrı iki rakip, ayrı top oynayan, ayrı oyuncu özellikleri olan iki takım vardı. Daha güçlü, yere sağlam basan, ikili mücadelelerde rakibi bozacak, işler kötü gittiğinde bireysel olarak farkını hissettirecek oyuncular tercih edilmeliydi.
Tabii ki futbolda şunu unutmamak gerekir: Her tercih bireylerden vazgeçmektir.
Saha içindeki bu işlemi Avcı maçtan önce kurgulamalıydı. Trabzonspor şu ana kadar ligde başarılı bir performans sergiledi. Şampiyonluk yolculuğunda tabii ki sıkıntılar olacaktır. Bordo-mavililer, moral ve motivasyonlarını bozmadan, taraftarının da desteğiyle bu sıkıntıları atlatır.