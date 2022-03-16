Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Terminatör Nwakaeme Ronaldo ve Messi'yi bile kıskandırıyor

TRABZONSPOR HABERİ: Terminatör Nwakaeme Ronaldo ve Messi'yi bile kıskandırıyor

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yapılan maçta 11. golüne imza atan Anthony Nwakaeme, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da fileleri havalandırması halinde Türkiye kariyerinde en skorer sezonuna ulaşacak. 11 gol ve 10 asistle rekor kıran 32 yaşındaki ‘Sihirbaz’ Trabzonspor’a 26 puan kazandırdı. Fırtına’ya 8 galibiyet, 2 beraberlik aldıran Nijeryalı’nın formu parmak ısırtıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Terminatör Nwakaeme Ronaldo ve Messi'yi bile kıskandırıyor

32 yaşındaki sol kanat, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı ismi olurken, attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı.

TRABZONSPOR HABERİ: Terminatör Nwakaeme Ronaldo ve Messi'yi bile kıskandırıyor

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19 sezonu başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu, 4 sezonda 136 resmi karşılaşmaya çıktı.

TRABZONSPOR HABERİ: Terminatör Nwakaeme Ronaldo ve Messi'yi bile kıskandırıyor

44 GOL ATTI VE 39 ASİST YAPTI
Rakip fileleri 44 kez havalandırırken, 39 gol pasıyla da çok önemli katkı yaptı. Nijeryalı süper yıldız, Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunda 27 karşılaşmada 10, 2019-2020'de 29 maçta 11, 2020-2021'de 34 müsabakada 7, bu sezon ise 23 mücadelede 11 gol attı.

TRABZONSPOR HABERİ: Terminatör Nwakaeme Ronaldo ve Messi'yi bile kıskandırıyor

Göztepe karşılaşmasında attığı golle 2019-20'deki 11 gollük performansını yakalayan bordo-mavili futbolcu, Çaykur Rizespor maçında gol atması durumunda en skorer sezonuna ulaşacak. Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin gol attığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

TRABZONSPOR HABERİ: Terminatör Nwakaeme Ronaldo ve Messi'yi bile kıskandırıyor

HEDEFİ 5'TE 5
Son 4 maçta da fileleri havalandırarak 5 gol atan 'Sihirbaz', Çaykur Rize'yi de gözüne kestirdi. Form grafiği oldukça yüksek olan 32 yaşındaki sol kanadın, bugüne kadar Rizespor'a karşı çıktığı 6 karşılaşmanın 5'inde skora katkı yaptı. 4 gol attı ve 4 de asist yaptı.

DİĞER
Süper Lig Puan Durumu | TFF ile 13 Mart Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Tablosu Nasıl? SL 29. Hafta maç sonuçları
Seda Sayan Çağrı Ökten için diğer evliliklerinin aksine bir ilke imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor