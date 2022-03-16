TRABZONSPOR HABERİ: Terminatör Nwakaeme Ronaldo ve Messi'yi bile kıskandırıyor

32 yaşındaki sol kanat, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı ismi olurken, attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı.

44 GOL ATTI VE 39 ASİST YAPTI

Rakip fileleri 44 kez havalandırırken, 39 gol pasıyla da çok önemli katkı yaptı. Nijeryalı süper yıldız, Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunda 27 karşılaşmada 10, 2019-2020'de 29 maçta 11, 2020-2021'de 34 müsabakada 7, bu sezon ise 23 mücadelede 11 gol attı.



