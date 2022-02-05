TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, DENSWIL, HUGO, PUCHACZ, DORUKHAN, A. ÖMÜR, BAKASETAS, VISCA, NWAKAEME, CORNELIUS

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, OUANNES, EREN, SPAJİC, BRECKA, HADERGJONAJ, DOĞUCAN, TARKAN, HAJRADİNOVİC, AHMET, UMUT

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 13 maçın 8'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR EVİNDE 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor evinde 17 maçtır yenilmiyor. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu maçın ardından evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor. Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

BAKASETAS MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK!

Bakasetas'ın izolasyon süreci bugün bitiyor. Testi negatif çıkan Yunan oyuncunun bu süre içerisinde kendisine verilen özel program dahilinde evde çalışmalar yaptığı, kulüpten birçok spor aletinin de kendisine gönderildiği ifade edildi. Ancak bir hafta takımdan ayrı çalışan 28 yaşındaki yıldız maça 11'de başlamazsa görev Yunus'un.