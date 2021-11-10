TRABZONSPOR HABERİ: Fark açılır! Fırtına fikstürde avantajlı (TS spor haberi)

Süper Lig'in henüz 12. haftasında en yakın rakibi Atakaş Hatayspor'a 7, ezeli rakipleri; Galatasaray'a 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe' ye 10'ar puan fark atan Trabzon'da şampiyonluk sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı. 30 puanla zirveye kurulan Fırtına, ligde Abdullah Avcı ile adeta mağlubiyeti unuttu. Bu sezon Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden tek takım konumunda yer alan Karadeniz devi son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında yani 8 Mart 2021 tarihinde evinde Aytemiz Alanyaspor karşısında almıştı.



AVCI İLE YENİLGİYİ UNUTTU



O tarihten bu yana rakiplerine boyun eğmeyen, 245 gündür yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik aldı. Üstelik milli ara sonrası, Fırtına'yı daha rahat bir fikstür bekliyor. 3 ezeli rakibiyle de oynayan Trabzonspor; Sivas, Alanya, Konya gibi zorlu Anadolu maçlarını da geride bıraktı. Karadeniz devi, devre arasına kadar kalan 7 maçın 4'üne evinde çıkacak. Takımların form durumlarına bakıldığında farkın açılabileceği gözüküyor.



TRABZON'UN KALAN MAÇLARI: Gaziantep FK Karagümrük (D) Adana Demir Antalya (D) Hatay Altay (D) Başakşehir



G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI: Fenerbahçe Yeni Malatya (D) Altay Sivasspor (D) Başakşehir Adana Demir (D) Antalyaspor



F.BAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI: Galatasaray (D) Göztepe (D) Ç. Rizespor Gaziantep FK (D) Beşiktaş Karagümrük (D) Yeni Malatya



BEŞİKTAŞ'INKALAN MAÇLARI: Alanya (D) Giresun Kasımpaşa (D) Kayserispor Fenerbahçe (D) Göztepe Konyaspor (D)