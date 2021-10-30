Bordo-mavi karnaval

Süper Lig'de iki Karadeniz takımını karşı karşıya getiren mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdiler. Pandemi koşullarında stadın yarı kapasitesinde seyirci alınıyordu. Trabzonspor taraftarı ilk defa bu kotayı doldurdu. Tribünlerde büyük coşku vardı. Karşılaşma öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk bayraklarıyla kutlandı. Ortaya nefes kesici görüntüler çıktı. Bu arada bordo-mavili taraftarlar liderliğin keyfini de yaşadılar. Seyirciler mücadele öncesinde futbolcuları tribünlere çağırdılar. İlk dakikadan karşılaşmanın bitiş düdüğüne kadar da bordo-mavili futbolculara destek verdiler. Şampiyonluk şarkıları söylendi.