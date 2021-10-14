Hamsik’in ağrıları var

Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözü kulağı Marek Hamsik'ten gelecek habere çevrilmiş durumda. Bugün Trabzon'da MR çekilecek olan oyuncunun kesin durumunun burada belli olacağı ancak kendisiyle bir ön görüşme de yapıldığı öğrenildi. Slovak orta sahanın ağrılarının olduğunu söylediği ve bunun üzerine de teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Daha uzun soluklu bir sakatlık sürecini doğuracaksa risk almaya gerek yok" diyerek tüm planlarını Hamsik'in oynamaması üzerine yaptığı ifade edildi. 34 yaşındaki futbolcunun, arka adalesindeki sorun nedeniyle Fenerbahçe derbisinde oynamama ihtimali yüksek.