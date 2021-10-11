Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da kadro değeri toplam maaş giderini 4'e katladı

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da kadro değeri toplam maaş giderini 4'e katladı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor önemli transferlere imza atmıştı. Kadro değeri 96.3 milyon euro'yu bulan bordo-mavililerde maaş giderinin ise 25 milyon euro olması dikkat çekti. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:19
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da kadro değeri toplam maaş giderini 4'e katladı

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve şu ana kadar başarılı bir grafik çizen Trabzonspor kadrosuna Marek Hamsik, Gervinho ve Bruno Peres gibi önemli isimleri katmıştı. Transfermarkt verilerine göre bordo-mavili takımın kadro değeri, yapılan transferler sonrası 96.3 milyon euro'yu buldu. Buna karşın Trabzonspor'da maaş giderinin 25 milyon euro'da kalması dikkat çekti.

Öte yandan Beşiktaş 127 milyon euro'luk kadro değeriyle Süper Lig'de zirveye yerleşirken siyah-beyazlıları 114.3 milyon euro ile Fenerbahçe, 102.1 milyon euro ile de Galatasaray takip etti. Trabzonspor ise 4. sıraya yerleşti.

SON DAKİKA