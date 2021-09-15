Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra kariyerleri düşüşe geçti! İşte kulüpsüz kalan 7 isim

Trabzonspor'da daha önce futbol oynamış birçok isim bu sezon, transfer sezonunda her hangi bir takımla anlaşamayınca kulüpsüz kaldı. 61saat'te yer alan habere göre bu oyunculardan ön plana çıkan 7 isim var. İşte detaylar...

DANIEL STURRIDGE

Özellikle Trabzonspor'a transfer olduğu dönemde Türkiye'de büyük fırtılar koparan ancak yaşadığı sakatlıklarla esprilere bile konu olan İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, bu transfer sezonunda da hala bir kulüple anlaşamadı. Son olarak İspanya'da idmanlara çıkan oyuncu, kulüpsüz konumunda yer alıyor.

MARKO MARIN

Yine Trabzonspor'a transfer olduğunda büyük umutlar bağlanan ancak kulüpte yaşadığı kavgayla hatırlanan Alman Futbolcu Marko Marin de bu sezon kulüpsüz kalan isimler arasında. Son olarak futbol yaşantısını Ahli'de sürdüren ancak temmuz ayında buradan da ayrılan Marko Marin'e, Türkiye'den bazı kulüpler teklif yapmıştı. Ancak bu teklifleri kabul etmeyen Marko Marin, transfer sezonunda herhangi bir takımla anlaşamayınca kulüpsüz kaldı.

EMRE GÜRAL

Trabzonspor'a Bucaspor'dan geleceğin yıldızı olarak transfer edilen ancak kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Emre Güral da herhangi bir takıma imza atamayan oyuncular arasında. 32 yaşındaki isim son olarak Ankaragücü'nde forma giymişti.

VOLKAN ŞEN

Trabzonspor'a hala yüksek sayılacak 3,6 Milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Volkan Şen de şu ana kadar herhangi bir takımla anlaşamadı. 2. Trabzonspor macerası da hüsranla biten oyuncu son olarak Adana Demirspor'da forma giyiyordu.

MEHMET EKİCİ

Trabzonspor'da 2014/15 sezonunda transfer olduğunda beklentileri karşılaşan ve yıldızlaşan isimlerden Mehmet Ekici de, bordo-mavililerden ayrıldıktan sonra bir türlü toparlayamayanlardan. Trabzonspor'dan ayrılış süreci olaylı olan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de kendini gösteremeyince 2020'de kulüpsüz kaldı. Mehmet Ekici, hala herhangi bir takımla anlaşamadı.

ÖZER HURMACI

Trabzonspor'a önce Kasımpaşa'dan kiralanan sonrasında bonservisi alınan Özer Hurmacı da son olarak Bursaspor'da forma giydikten sonra bu sezon kulüpsüz kaldı.

FATİH ATİK

Trabzonspor'a Fransa'dan transfer olan Fatih Atik de artık 37 yaşında gelmesinin etkisiyle kulüpsüz kalan isimlerden. Bordo-mavililerden ayrıldıktan sonra Karabükspor ve Giresunspor'da forma giydi. 2019 yılında Giresunspor ile sözleşmesini noktayan oyuncu 2 yıldır aktif futbolun içinde değil…