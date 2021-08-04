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Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Molde A Spor canlı izle

Son dakika spor haberi... UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor, Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferleriyle rakibini devirerek avantajı elde etmek isteyen Karadeniz ekibi Molde karşısında mutlak galibiyet arıyor. Peki, Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Molde maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm bilgiler... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 00:09
Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Molde A Spor canlı izle

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak. Maç öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Molde maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da HD kalitesiyle A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelenin rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Norveç ekibi Molde ile evinde oynayacağı maçı Alman Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers'in yöneteceği açıklandı.

PLAY-OFF TURUNDA RAKİP BELLİ!

2021-22 UEFA Konferans Ligi, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu.

Yeni düzenlenen turnuvaya 3'ncü ön eleme turundan başlayacak olan Trabzonspor, Nonveç'in Molde takımıyla iki maç oynayacak.

Bordo-mavililer, rakibini geçmesi halinde play-off aşamasına geçecek. Karadeniz ekibinin bu turdaki rakibi ise Roma olacak.

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