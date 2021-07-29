Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Dorukhan Toköz transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Beşiktaş'la kontrat uzatmayan Dorukhan Toköz'ün transferi için ilk resmi açıklamayı yaptı.

Bordo-mavililer KAP'a yaptığı bildirimde, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz'ün Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bordo Mavi Dorukhan Toköz #8 pic.twitter.com/K9fFQbO6Pr — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 29, 2021

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Dorukhan, ilk görüşmede yüksek maaş talep etmişti. Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ta çalıştığı oyuncuyu istemesi nedeniyle görüşmeler hız kazandı ve ortak nokta bulundu.

Yurt dışına gitmek istediğini ifade eden ancak istediği teklif alamayan Dorukhan'la ilk teması teknik direktör Abdullah Avcı kurarken oyuncuyu takımda görmek istediğini ifade etmişti. İstanbul'da yapılan görüşmeler sonrasında Dorukhan'ın "Evet" dediği bildirildi.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Dorukhan Toköz, 21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Dorukhan, futbola Eskişehirspor'da başladı. Ocak 2015'te profesyonel olan futbolcu, 2014-15 sezonunda zaman zaman kadroya girmesine rağmen, forma şansı bulamadı. Bu formayı resmi olarak ilk kez bir sonraki sezon 3 Aralık 2015'te, Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor karşısında giydi. Maç, Dorukhan'ın attığı gol ile Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Eskişehirspor formasıyla ilk Süper Lig maçına ise 20 Aralık 2015 tarihinde 2-1 yenildikleri Başakşehir karşısında çıktı. 2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen takımda daha fazla şans bulmaya başladı. O sezon 24 maçta 2 gollük bir performansla oynadı. Toköz, bir sonraki sezon ise 32 maçta forma giyerek, takımının en önemli isimlerinden oldu. Sezon içinde yaptığı 9 asist ile önemli bir performans gösteri.

Dorukhan Toköz, 9 Temmuz 2018'de Beşiktaş'a transfer oldu. 26 Temmuz 2018'de B36 Torshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçıyla hem Beşiktaş'ta ilk kez forma giydi hem de ilk Avrupa maçına çıktı. Lig bitiminde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Toplamda 36 maça çıkan Dorukhan, 3 asistlik bir performans gösterdi.