Hücum hattı iyice kaynaştı

Karadeniz ekibinde geçen sezon hücumda görev yapan Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo yeni transferlere resmen kucak açtılar. Koita kısa sürede Djaniny ile ‘kanka’ oldu. Gervinho da sürekli Anthony Nwakaeme ile birlikte vakit geçiriyor. Brezilyalı sağ bek Bruno Peres ile vatandaşı Flavio’dan bilgiler alıyor.
Karadeniz ekibinde geçen sezon hücumda görev yapan Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo yeni transferlere resmen kucak açtılar. Koita kısa sürede Djaniny ile 'kanka' oldu. Gervinho da sürekli Anthony Nwakaeme ile birlikte vakit geçiriyor. Brezilyalı sağ bek Bruno Peres ile vatandaşı Flavio'dan bilgiler alıyor.