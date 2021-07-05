Riva kampı başladı

Karadeniz temsilcisi sezonu Trabzon'da açmıştı. İlk etap kampını burada tamamlayan bordo-mavili oyuncular 2 gün dinledikten sonra dün İstanbul'da bir araya geldiler. TFF'nin Riva Tesisleri'nde buluşan futbolcular antrenmanlarını gerçekleştirdiler. Bordo-mavililerde artık yeni sezon öncesinde kondisyon yüklemeleri başladı. Fırtına ayın 15'ine kadar İstanbul'da çalışacak. Ardından takım 3 gün izin yapacak. 18-29 Temmuz tarihleri arasında 3. kamp dönemi yine Riva Tesisleri'nde olacak. Yeni transferlerin 2. kampın sonuna doğru İstanbul'a gelmeleri bekleniyor.