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Riva kampı başladı

Trabzonspor yeni sezon öncesi 2. dönem hazırlıklarının startını İstanbul’da verdi. Oyunculara kondisyon yüklemeleri yapılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Riva kampı başladı
Karadeniz temsilcisi sezonu Trabzon'da açmıştı. İlk etap kampını burada tamamlayan bordo-mavili oyuncular 2 gün dinledikten sonra dün İstanbul'da bir araya geldiler. TFF'nin Riva Tesisleri'nde buluşan futbolcular antrenmanlarını gerçekleştirdiler. Bordo-mavililerde artık yeni sezon öncesinde kondisyon yüklemeleri başladı. Fırtına ayın 15'ine kadar İstanbul'da çalışacak. Ardından takım 3 gün izin yapacak. 18-29 Temmuz tarihleri arasında 3. kamp dönemi yine Riva Tesisleri'nde olacak. Yeni transferlerin 2. kampın sonuna doğru İstanbul'a gelmeleri bekleniyor.
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