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Son dakika transfer haberleri | 'dan flaş Marlon hamlesi! 'dan ayrılmıştı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi , transfer çalışmalarına hız verdi. Karadeniz ekibi, ile kiralık sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Marlon için harekete geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:22
Son dakika transfer haberleri | Giresunspor'dan flaş Marlon hamlesi! Trabzonspor'dan ayrılmıştı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT 'un, sezonu 'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki Brezilyalı sol bek oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier için devreye girdiği iddia edildi.

61Saat'in derlediği ve Giresun yerel basınında yer alan habere göre; ligin yeni ekibi GZT Giresunspor, ile ilk teması kurup Marlon'un transferi için girişimlerde bulunacak.

Trabzonspor formasıyla 38 karşılaşmada görev alan Marlon bordo mavili formayla 1 asist yaparken Süper Kupa kazanma başarısı göstermişti.

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