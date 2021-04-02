Kendimizi şarj ettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bundan sonraki 10 haftalık süreçte kazanma alışkanlığı ve kazanma duygusunun devam etmesinin bütün arzuları olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, ligde yarın Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Bundan sonraki 10 haftalık süreçte kazanma alışkanlığı, kazanma duygusunun devam etmesi bütün arzumuz. Kendimizi yeniden şarj ettik bu milli maç arasında" dedi.

FUTBOL AKADEMİSİNİ GELİŞTİRİYORUZ

Avcı, altyapıyla ilgili hem kendisinin hem de yönetim kurulu üyelerinin çalışmalar yaptığını kaydederek, şöyle devam etti: "Özellikle, Özkan hocanın adının verildiği yerdeki organizasyonu daha sağlıklı nasıl yapabiliriz, oradaki yerleşim, oraya teknolojiyi, bilimi, organizasyonu nasıl daha iyi yapabilirizi konuştuk. Bugün ve geçen hafta Akademi'ye gittik. Orayı önümüzdeki sene itibarıyla hareketlendirmeye çalışıyoruz."