Yönetici Yaşar Kibar tecrübeli hocaya övgüler yağdırdı: Abdullah Avcı bir şans

Trabzonspor'un Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, önemli açıklamalarda bulundu. "Trabzonsporlu doğduk. Sevmek nedir, dik duruş nedir Trabzonspor sayesinde öğrendik" diyen Kibar, teknik direktör Abdullar Avcı'nın kulüp adına bir şans olduğunu söyledi. Bu sezona iyi başlayamadıklarını ancak yapılan hoca değişikliğinin ardından toparlandıklarını belirten bordo-mavili yönetici, "Hoca değişikliğinin oyuna yansıması ve devre arasındaki nokta transferlerle kısa zamanda toparlandık. Hedefimiz her zaman şampiyonluğa oynamaktır ve tabii ki bu sezon da beklentimiz o yönde" şeklinde konuştu.

ESAS YAPILANMA GELECEK SEZON

Güven, Avcı'dan övgüyle bahsederken şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor'da teknik direktörlük yapmak çok zor bir iştir. Bazen uluslararası kariyeriniz olsa bile camia içinden tepkiler olabiliyor. Avcı'nın gelişindeki iyi bir başlangıç, onun kabullenilmesinde de etkili oldu. Hocamız önce takımımıza kişiliğiyle güven verdi. Birliktelik de oyuna yansıdı. Hocamızın asıl değerlendirilmesi; kadromuzu değerlendirip oynatmayı düşündüğü futbol anlayışını uygulayabilecek doğru takviyelerin yapılması ve yeni sezonda futbol anlayışıyla yapılacaktır."

SAHADA VE KASADA GÜÇLÜ OLMALIYIZ

Güven, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sahada ve kasada güçlü bir Trabzonspor olmalıyız. En büyük beklentim kadronun çoğunun altyapıdan çıkan futbolcularla olmasıdır. Buradan yetişecek futbolcu iyi bir sporcu, iyi bir insan modeli olmalıdır. Hayali Trabzonspor'da şampiyonluk görmek olan futbolcular yetiştirmeliyiz. Ekonomi ancak böyle düzelebilir. Taraftarlarımız ise her koşulda takımımızın yanında durmalı."

EROL BULUT'UN YAPTIKLARINI UNUTMAM

Atay Aktuğ zamanında da yöneticilik yaptığını hatırlatan Güven, yöneticilik döneminde unutamadığı anılarını ise şöyle anlattı: "O dönemde de yine şampiyonluğa oynuyorduk ve yine saha dışı etkenlerle mücadele ediyorduk. O günlerde Cem Papila'nın yönettiği Fenerbahçe derbisinden sonra 100 bin kişinin Trabzon'daki yürüyüşünü hiç unutamam. Aayrıca geçtiğimiz yıl oynadığımız Alanyaspor maçında Alanyaspor'un antrenörü Erol Bulut'un yaptıklarıdır. Onun yaptıklarını da hayatım boyunca unutmam."