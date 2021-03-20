Son dakika TS haberleri | Trabzonspor yara sarmak istiyor! İşte Abdullah Avcı'nın Ankaragücü 11'i

Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Ligde son 4 haftada 8 puan kaybederek zirve yolunda ağır yara alan bordo-mavililer, Ankaragücü karşısında yeniden ayağa kalkmayı planlıyor. Trabzonspor, ligde tehlike hattında yer alan ancak son 3 maçını kayıpsız geçen başkent ekibi karşısında kaza yaşamak istemiyor. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda MKE Ankaragücü'nün özellikle Hikmet Karaman göreve geldikten sonraki performansını analiz eden ve geçmiş maçlardan notlar alan teknik direktör Abdullah Avcı, bugünkü karşılaşma ile yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Futbolcuları ile sık sık toplantılar yapan başarılı hocanın, "Elimize geçirdiğimiz birçok fırsattan maalesef yararlanamadık. Ancak daha ligin bitmesine çok zaman var. Bu nedenle biz her maçımızı kazanmak için sahaya çıkalım. Bizi destekleyen milyonlarca taraftarın yüzünü güldürmemiz gerek. Ayrıca gelecek sezon planlaması için denemeler yapacağız. İskeleti oluşturmamız gerek. Bu formanın değerini bilin" dediği dile getirildi. Bordo-mavili futbolcuların da hocalarına Ankaragücü'nü yenerek yeni bir seri başlatma sözü verdiği vurgulanıyor. Kaptanların da arkadaşları ile sık sık toplantı yaparak motive ettiği belirtiliyor.

YUNUS MU PARMAK MI?

Teknik direktör Abdullah Avcı hemen her bölgedeki oynatacağı isimleri belirlese de orta saha konusundaki kararını henüz veremedi. Bu bölgede Berat Özdemir ile Bakasetas'ın formasının garanti gibi… Diğer orta sahanın ise Yunus Mallı ile Abdulkadir Parmak arasından birinin olması bekleniyor. İki oyuncudan hangisini oynatacağı konusunda kararsız kalan Avcı'nın, Erzurumspor maçındaki iyi performansı nedeniyle son kararını Parmak'tan yana kullanması bekleniyor.

FIRTINA'DAN BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, ligde 74. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 73 maçta bordomavili takımın galibiyetlerde 39-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, bu mücadelelerde rakip fileleri 116 kez havalandırırken, kalesinde 65 gol gördü.

14 YILDIR YENİLMİYOR

Başkent ekibi karşısında son yenilgisini 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık sonuçla alan Trabzonspor, daha sonraki 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Bu arada bordo-mavililer, A.Gücü'ne Trabzon'da 14 yıldır yenilmiyor. Trabzonspor, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan maçı Baker'ın frikikten attığı golle 1-0 kazanmıştı.

BU SEZON GOL ATAMIYOR

Karadeniz devi, gol yollarında sorun yaşıyor. Ligde 29 maçta 35 gol kaydeden bordo-mavililer, son 4 sezonun en az gol attığı dönemini yaşıyor. En son 2016-17'de söz konusu dönemde 34 gol atan Fırtına, 2017-18'de 53, 2018-19'da 52 gol kaydetmişti. Trabzonspor 29 haftada sadece 1.20 gol ortalaması ile oynadı. Lider Beşiktaş ise attığı 62 gol ile neredeyse Fırtına'nın iki katı fileleri havalandırdı. Ligde ilk 10'da yer alan takımlar arasında Sivasspor'dan (32) sonra 35 golle en az gol atan ikinci takım konumunda.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A.Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Ankaragücü: Ricardo, Kulusic, Sarlija, Pinto, Atila, Lobzhanidze, Alper, İbrahim, Endri, Börven, Geraldo.