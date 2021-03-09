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Son dakika spor haberi: yerel basını "Bu kez avlandık"

Son dakika spor haberi... 'in 29. haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor'a 3-1 mağlup olurken, yerel basın Trabzonspor'a eleştirilerde bulundu. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 15:16
Son dakika spor haberi: Trabzonspor yerel basını "Bu kez avlandık"

'da yerel gazeteler 'un mağlubiyetini sayfalarına taşırken, oynanan futbolu eleştirip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.

'in 29'uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, Trabzonspor'un mağlubiyetini değerlendirdi, oynanan oyunun hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekip, bordo mavililerin zirveden uzaklaştığına yer verdi.

İşte o başlıklar:

"Bu kez avlandık"

"Fırtına ağır yaralı"

"Trabzon ağır yaralı",

"Dik oynamazsan kaybedersin"

"Ava giderken avlandık. Can evimizden vurulduk"

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