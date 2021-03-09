Son dakika spor haberi: Trabzonspor yerel basını "Bu kez avlandık"

Trabzon'da yerel gazeteler Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetini sayfalarına taşırken, oynanan futbolu eleştirip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, Trabzonspor'un mağlubiyetini değerlendirdi, oynanan oyunun hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekip, bordo mavililerin zirveden uzaklaştığına yer verdi.
İşte o başlıklar:
Karadeniz Gazetesi "Bu kez avlandık"
Taka Gazetesi "Fırtına ağır yaralı"
Günebakış Gazetesi "Trabzon ağır yaralı",
Kuzey Ekspres Gazetesi "Dik oynamazsan kaybedersin"
Sonnokta Gazetesi "Ava giderken avlandık. Can evimizden vurulduk"