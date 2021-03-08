Trabzonspor - Alanyaspor: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 29. hafta karşılaşmaları ile devam etti. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı konuk takım 2-0'lık skorla kazandı.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 66' Mustafa Pektemek ve 73' ve 90+7' Davidson'dan (2) geldi.

Bordo-mavililerin golü ise 80. dakikada Bakasetas'tan geldi.

Bu sonuçla Alanyaspor paunını 46 yaptı, Trabzonspor ise 51 puanda kaldı.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçına göre Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Avcı, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Baker'a, forvet hattında ise sakatlığı bulunan Djaniny'in yerine Afobe'ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Trondsen ve Djaniny'in yanı sıra genç kaleci Arda Akbulut kadroda yer almadı.

DJANINY RİSKE EDİLMEDİ

Trabzonspor'da özellikle Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle hücum hattının değişmez isimleri arasında yer alan Djaniny Semedo'nun, yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmediği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

