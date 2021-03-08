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Trabzonspor - : 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. 'a galibiyeti getiren goller ve 'dan (2) geldi. Bordo-mavililerin tek sayısını ise penaltıdan Bakasetas kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 18:05
Trabzonspor - Alanyaspor: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan 29. hafta karşılaşmaları ile devam etti. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Trabzonspor sahasında 'u konuk etti.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı konuk takım 2-0'lık skorla kazandı.

Aytemiz 'a galibiyeti getiren goller, 66' ve 73' ve 90+7' 'dan (2) geldi.

Bordo-mavililerin golü ise 80. dakikada Bakasetas'tan geldi.

Bu sonuçla Alanyaspor paunını 46 yaptı, Trabzonspor ise 51 puanda kaldı.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü , ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan maçına göre Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Avcı, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine 'a, forvet hattında ise sakatlığı bulunan Djaniny'in yerine Afobe'ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan , Abdülkadir Ömür, ve Djaniny'in yanı sıra genç kaleci kadroda yer almadı.

DJANINY RİSKE EDİLMEDİ

Trabzonspor'da özellikle Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle hücum hattının değişmez isimleri arasında yer alan 'nun, yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmediği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

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