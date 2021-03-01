Son dakika derbi haberleri | Trabzonspor Fenerbahçe maçında ilginç istatistik

Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de aldığı altı yenilgi de İstanbul takımlarına karşı geldi.
0-1 vs Fenerbahçe
0-2 vs Galatasaray
3-4 vs Kasımpaşa
1-3 vs Fenerbahçe
0-2 vs İstanbul Başakşehir
1-3 vs Beşiktaş
Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de aldığı altı yenilgi de İstanbul takımlarına karşı geldi.
Trabzonspor karşısında Fenerbahçe formasıyla rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu Dimitrios Pelkas oldu.
Gol: 1
RCS topla buluşma: 6
Şut: 2/3
Kazandığı ikili mücadele: 7
Sahipsiz top kazanma: 6
Çalım: 3
Trabzonspor'un Süper Lig'deki 10 maçlık yenilmezlik, yedi maçlık galibiyet ve dört maçlık gol yememe serisini Fenerbahçe sonladırdı.