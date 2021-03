Son dakika derbi haberleri | Trabzonspor Fenerbahçe maçında ilginç istatistik

Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de aldığı altı yenilgi de İstanbul takımlarına karşı geldi.



0-1 vs Fenerbahçe

0-2 vs Galatasaray

3-4 vs Kasımpaşa

1-3 vs Fenerbahçe

0-2 vs İstanbul Başakşehir

1-3 vs Beşiktaş