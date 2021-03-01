Haberler Fenerbahçe Son dakika derbi haberleri | Trabzonspor Fenerbahçe maçında ilginç istatistik

Son dakika derbi haberleri | maçında ilginç istatistik

'in 27. haftası geride kalırken, gecenin maçında sahasında 'yi konuk etti. Karşılaşma 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin ardından oldukça dikkat çekici istatistikler ortaya çıktı. İşte derbinin rakamları... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 09:59
Son dakika derbi haberleri | Trabzonspor Fenerbahçe maçında ilginç istatistik

'un bu sezon 'de aldığı altı yenilgi de takımlarına karşı geldi.

0-1 vs
0-2 vs
3-4 vs
1-3 vs Fenerbahçe
0-2 vs
1-3 vs

Son dakika derbi haberleri | Trabzonspor Fenerbahçe maçında ilginç istatistik

karşısında formasıyla rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu oldu.

Gol: 1
topla buluşma: 6
Şut: 2/3
Kazandığı ikili mücadele: 7
Sahipsiz top kazanma: 6
Çalım: 3

Son dakika derbi haberleri | Trabzonspor Fenerbahçe maçında ilginç istatistik

'un 'deki 10 maçlık yenilmezlik, yedi maçlık galibiyet ve dört maçlık gol yememe serisini sonladırdı.

Son dakika derbi haberleri | Trabzonspor Fenerbahçe maçında ilginç istatistik

Bu sezon formasıyla 'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan (5 gol & 5 asist), bu katkıların %80'ini deplasmanda yaptı (4 gol & 4 asist).

(OPTA)

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