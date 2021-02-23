TBF'den 'insan kaçakçılığı' iddiasına ilişkin araştırma talebi

TBF, 1992-1994 yıllarında açılan bir soruşturmayla ilgili iddialara ilişkin inceleme başlatılması yanında "Federasyonumuzun adının, böyle ağır bir olay ile anılması bizi son derece üzmüştür" denilerek araştırma talebinde bulunulduğu ifade edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, sosyal medyada 1992-1994 yılları arasında bünyesinde çalışan bir isimle alakalı açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

A Erkek Milli Takımımızın, İsveç ve Hırvatistan'ı yenerek FIBA 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığı akşam sosyal medyada, "İbrahim Seten" isimli kişinin 1992-1994 yıllarında Federasyonumuzda çalıştığı sırada insan kaçakçılığı suçundan hakkında soruşturma başlatıldığı, kendisinin de ifadesinde suçunu ikrar ettiği haberleri yer almıştır.

Federasyonumuzun adının, böyle ağır bir olay ile anılması bizi son derece üzmüştür.

Buna karşılık Federasyonumuz iddialara ilişkin derhal araştırma başlatacaktır. Meselenin adli yanının da olması nedeniyle, başta adı geçen İbrahim Seten ve dönemin federasyon başkanı Turgay Demirel olmak üzere diğer ilgililer hakkında soruşturma yapmak üzere Cumhuriyet Savcıları ile kamu makamlarını göreve davet ediyoruz.



