Haberler Trabzonspor Nwakaeme’nin yerine Yunus

Nwakaeme’nin yerine

Ara dönemde 'tan alınan Mallı, kırmızı kart cezalısı Nwakaeme'nin yokluğunda teknik direktör 'dan forma bekliyor. Geldiği günden bu yana sonradan oyuna giren 28 yaşındaki hücumcu, yarınki maçına ilk 11'de başlamaya hazır. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da ile özel bir görüşme yaparak oyuncusunun hazır olmasını istediği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:41 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Nwakaeme’nin yerine Yunus
Ara dönemde 'tan alınan Mallı, kırmızı kart cezalısı Nwakaeme'nin yokluğunda teknik direktör 'dan forma bekliyor. Geldiği günden bu yana sonradan oyuna giren 28 yaşındaki hücumcu, yarınki maçına ilk 11'de başlamaya hazır. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da ile özel bir görüşme yaparak oyuncusunun hazır olmasını istediği öğrenildi.
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