Nwakaeme’nin yerine Yunus
Ara dönemde Wolfsburg'tan alınan Yunus Mallı, kırmızı kart cezalısı Nwakaeme'nin yokluğunda teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma bekliyor. Geldiği günden bu yana sonradan oyuna giren 28 yaşındaki hücumcu, yarınki Başakşehir maçına ilk 11'de başlamaya hazır. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Yunus Mallı ile özel bir görüşme yaparak oyuncusunun hazır olmasını istediği öğrenildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:41 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50