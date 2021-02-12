Uğurcan idmana çıkmadı

Fırtına, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı. Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra ayak tenisi oynadı. Oyuncuların neşeli olduğu gözlenirken, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak idmna çıkmadı. Kalçasında ağrı olan kaleci Uğurcan Çakır salonda çalıştı.