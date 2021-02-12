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Uğurcan idmana çıkmadı

Karadeniz devinin 24 yaşındaki başarılı kalecisi, kalçasındaki sorun nedeniyle dün salonda çalıştı. Sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmak da antrenmanda yer almadı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:40 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Uğurcan idmana çıkmadı

Fırtına, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı. Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra ayak tenisi oynadı. Oyuncuların neşeli olduğu gözlenirken, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak idmna çıkmadı. Kalçasında ağrı olan kaleci salonda çalıştı.

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