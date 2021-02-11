Marlon el üstünde
Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Marlon'un performansı memnun etti. Abdullah Avcı göreve geldikten sonra tüm maçlarda forma giyerek en istikrarlı futbolculardan olan 23 yaşındaki sol bek, forma giydiği 20 maçta oyundan hiç çıkmadı. Transfer olduğunda değeri 1.2 milyon euro olan Brezilyalı savunmacı, değerini iki kat arttırdı. Trabzonspor'un 150 bin euro bedelle satın alma opsiyonlu kiraladığı ve bu sezon 480 bin euro garanti ücret ödeyeceği futbolcudan teknik heyet memnun.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:48 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50