Haberler Trabzonspor Pereira veda hazırlığında

veda hazırlığında

Kaptan , teknik direktör geldikten sonra yedeğe çekilmişti. Dün de kadroda alınmayan 36 yaşındaki sağ bek, Avcı ile görüştü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:49 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Pereira veda hazırlığında

Kaptan , teknik direktör geldikten sonra yedeğe çekilmişti. Dün de kadroda alınmayan 36 yaşındaki sağ bek, Avcı ile görüştü. Tecrübeli hocanın "Performansın yetersiz" dediği Portekizli savunmacı, tesislerden ayrılarak evine gitti. Kampta olması gereken oyuncu evinden bir paylaşım yaptı. Trabzonspor formasını 122 kez giyen ve 3 kez gol sevinci yaşayıp, 19 da asist yapan Pereira'nın durumu yönetimle yapacağı görüşmede netleşecek. Pereira takımdan ayrılabilir. Tecrübeli oyuncu maçı tribünden takip etti.

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