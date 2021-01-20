Pereira veda hazırlığında

Kaptan Pereira, teknik direktör Abdullah Avcı geldikten sonra yedeğe çekilmişti. Dün de kadroda alınmayan 36 yaşındaki sağ bek, Avcı ile görüştü. Tecrübeli hocanın "Performansın yetersiz" dediği Portekizli savunmacı, tesislerden ayrılarak evine gitti. Kampta olması gereken oyuncu evinden bir paylaşım yaptı. Trabzonspor formasını 122 kez giyen ve 3 kez gol sevinci yaşayıp, 19 da asist yapan Pereira'nın durumu yönetimle yapacağı görüşmede netleşecek. Pereira takımdan ayrılabilir. Tecrübeli oyuncu maçı tribünden takip etti.