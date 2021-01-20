Trabzonspor Yusuf'u bekliyor

Milan, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki futbolcu için Milano ekibi sezon sonunda resmi teklif yapacak. Milan'a karşı Avrupa Ligi'nde deplasmanda 3 gol atarak yıldızlaşan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç orta saha için İtalyanlar harekete geçti. Milan, Lille ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf'un transferi için en ciddi kulüp. İspanya'dan da talipleri olan Yazıcı, bu sezon 23 maçta 11 gol atıp, 4 asist üretti. Yazıcı'nın transferinde bonservisinin net gelirinden yüzde 20 pay da Trabzonspor'un olacak.