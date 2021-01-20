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ENwakaeme!

Gol perdesini açan Nwakaeme, kariyerinde ’ya karşı ilk kez gol buldu. ’nın en golcü iki isminden biri oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:35 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
ENwakaeme!

ekibinin Nijeryalı yıldızı Nwakaeme gecenin gol perdesini açan isimdi. 31 yaşındaki hücumcu, 21'de fırsatçılığını konuşturup 'yı öne geçirdi. Tecrübeli oyuncu ayrıca 'a karşı ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Bu sezonki 5. golünü kaydeden Nwakaeme, böylece 'la birlikte 'un en skorer 2 isminden biri durumuna geldi. 15 maça çıkıp tümüne ilk 11'de başlayan Nwakaeme'nin 3 de asisti bulunuyor. Yıldız oyuncu, "'in sakatlığı nedeniyle fazla sevinemedim" dedi.

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