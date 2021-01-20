ENwakaeme!

Karadeniz ekibinin Nijeryalı yıldızı Nwakaeme gecenin gol perdesini açan isimdi. 31 yaşındaki hücumcu, 21'de fırsatçılığını konuşturup Fırtına'yı öne geçirdi. Tecrübeli oyuncu ayrıca Konyaspor'a karşı ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Bu sezonki 5. golünü kaydeden Nwakaeme, böylece Ekuban'la birlikte Trabzonspor'un en skorer 2 isminden biri durumuna geldi. 15 maça çıkıp tümüne ilk 11'de başlayan Nwakaeme'nin 3 de asisti bulunuyor. Yıldız oyuncu, "Abdülkadir'in sakatlığı nedeniyle fazla sevinemedim" dedi.