Haberler Trabzonspor Trabzonspor Çaykur Rizespor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 13. haftasında 'u konuk eden , geriye düştüğü maçı bulduğu gollerle 2-1 kazanarak, ligde 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bordo-mavililere üç puanı getiren golleri Ekuban (pen.) ve Djaniny kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:58
Trabzonspor Çaykur Rizespor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, 'in 13. haftasındaki derbisinde 'u konuk etti. Karşılaşmada 1-0 yenik duruma düşen bordo-mavililer, müthiş bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısında daha etkili olan konuk ekip Rüzespor, 36 dakikada Milan Skoda'nın penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda kontrolü ele alan Fırtına, 53'te Ekuban'ın penaltısıyla skoru eşitlerken, 65. dakikada sahneye çıkan Jorge Djaniny, bordo-mavilileri zafere taşıdı: 2-1.

LİGDE 2 MAÇ SONRA GALİP

Ligde üst üte ve 'la berabere kalan , böylece 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 17'ye çıkarıp maç fazlasıyla 11. sıraya tırmandı. Çaykur Rizespor ise 15 puanda kaldı.

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