Trabzonspor Çaykur Rizespor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmada 1-0 yenik duruma düşen bordo-mavililer, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Mücadelenin ilk yarısında daha etkili olan konuk ekip Rüzespor, 36 dakikada Milan Skoda'nın penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarıda kontrolü ele alan Fırtına, 53'te Ekuban'ın penaltısıyla skoru eşitlerken, 65. dakikada sahneye çıkan Jorge Djaniny, bordo-mavilileri zafere taşıdı: 2-1.
LİGDE 2 MAÇ SONRA GALİP
Ligde üst üte Sivasspor ve Kayserispor'la berabere kalan Trabzonspor, böylece 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 17'ye çıkarıp maç fazlasıyla 11. sıraya tırmandı. Çaykur Rizespor ise 15 puanda kaldı.