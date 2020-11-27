Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları arama motorlarında araştırıyor.
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Trabzonspor maçı 27 Kasım Cuma günü saat 19:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi fotomac.com.tr'den canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ankaragücü: FRIEDRICH, KITSIOU, SARLIJA, PAZDAN, ATİLLA, LUKASIK, ATAKAN, LOBJANIDZE,ADZIC, ALPER, BORVEN
Trabzonspor: UĞURCAN, PEREIRA, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, A.ÖMÜR, BAKER, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Ankaragücü - Trabzonspor maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
TRABZONSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA MUSTAFA DALCI YER ALACAK
Süper Lig'de 7 maça çıkan Ankaragücü, 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. Ankaragücü'nde sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil takımdan ayrı kalacak. Tiago Pinto ise takıma katıldı. Henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan Ankaragücü'nde kulübün isteği üzerine Zonguldak Kömürspor'dan ayrılan ve dün antrenör olarak anlaşmaya varılan Mustafa Dalcı, Trabzonspor maçında takımın başında sahaya çıkacak.
MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.
Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.
Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.