Haberler Trabzonspor Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 10. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü bu karşılaşma ile birlikte 2. resmi maçına çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS maçı izle...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 11:01 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 11:03
Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde MKE ile karşı karşıya gelecek. Corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları arama motorlarında araştırıyor.

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı 27 Kasım Cuma günü saat 19:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi fotomac.com.tr'den canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: FRIEDRICH, KITSIOU, SARLIJA, PAZDAN, ATİLLA, LUKASIK, ATAKAN, LOBJANIDZE,ADZIC, ALPER, BORVEN

Trabzonspor: UĞURCAN, PEREIRA, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, A.ÖMÜR, BAKER, EKUBAN, , DJANINY

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

- maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

TRABZONSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA MUSTAFA DALCI YER ALACAK

'de 7 maça çıkan , 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. Ankaragücü'nde sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil takımdan ayrı kalacak. Tiago Pinto ise takıma katıldı. Henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan Ankaragücü'nde kulübün isteği üzerine Zonguldak Kömürspor'dan ayrılan ve dün antrenör olarak anlaşmaya varılan Mustafa Dalcı, maçında takımın başında sahaya çıkacak.

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

MKE , 2010 yılından bu yana 'u mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.

BİZE ULAŞIN