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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Marcone’li Boca krizde

Marcone’li Boca krizde

'da transferinde dertler bitmiyor.

'da transferinde dertler bitmiyor. ile ilerleme kaydedilemezken 30 yaşındaki futbolcunun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıkmıştı. Bu arada Boca'da koronavirüs iyice yayıldı. Kulüpte 14'ü futbolcu, 5'i teknik ekipten 19 kişi karantina altında.
  1. 2.9.2020
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