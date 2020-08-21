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21 Ağustos 2020, Cuma
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haksızlık yaptı

UEFA haksızlık yaptı

hocası , “’un ’ne gidememesi tamamen haksızlık. Orada kesinlikle bir lobi gerekiyor” dedi.

A Teknik Direktörü , 'un 'dan aldığı Avrupa kupalarından men cezasını eleştirdi. Başarılı çalıştırıcı, "Trabzonspor, 'ne gidemedi. Bence Trabzonspor'a haksızlık yapıldı, UEFA'da bir lobi olması gerekiyor" diye konuştu. Trabzonspor'un güçlü olduğunu ve her sene şampiyonluğa oynayabileceğini söyleyen Şenol Güneş, "Taraftarlar hiçbir olumsuzluk çıkarmadan her zaman destekte bulundu. Yönetim de başarılı oldu. Biraz beklentiyi büyüttüler, orada belki baskı oldu. Arkasından salgın geldi. Trabzonspor her sene şampiyonluğa oynayabilecek bir camia. Ekonomisini düzeltirken iyi bir kadro kurdular. Sanki defansta biraz eksiklikleri var. Ben orada doğdum, orada büyüdüm. Kendi şehrimin takımı. 'nin iyi bir Trabzonspor'a ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

UĞURCAN TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNDE BİR KALECİ
Şenol Güneş, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a da övgüde bulundu. Tecrübeli hoca, "Uğurcan, Türkiye'nin çok üstünde bir kaleci. Umarım böyle devam eder. Bu sözü hiç kimse için kullanmam ama kendisi çok yetenekli ve başarılı bir isim" dedi. Şenol Güneş, Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolcunun ise Trabzonspor'da beraber çalıştığı olduğunu sözlerine ekledi.

  1. 21.8.2020
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