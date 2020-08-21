UEFA haksızlık yaptı
Milli Takım hocası Şenol Güneş, “Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ne gidememesi tamamen haksızlık. Orada kesinlikle bir lobi gerekiyor” dedi.
UĞURCAN TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNDE BİR KALECİ
Şenol Güneş, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a da övgüde bulundu. Tecrübeli hoca, "Uğurcan, Türkiye'nin çok üstünde bir kaleci. Umarım böyle devam eder. Bu sözü hiç kimse için kullanmam ama kendisi çok yetenekli ve başarılı bir isim" dedi. Şenol Güneş, Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolcunun ise Trabzonspor'da beraber çalıştığı Şota Arveladze olduğunu sözlerine ekledi.
- 21.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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