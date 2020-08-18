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18 Ağustos 2020, Salı
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Koronavirüs testi yapıldı

Koronavirüs testi yapıldı

hazırlıklarını veren 'da futbolcular tesislere erken geldi. 18.00'deki idman öncesi bordomavili oyuncular, testlerine tabii tutuldu.

hazırlıklarını veren 'da futbolcular tesislere erken geldi. 18.00'deki idman öncesi bordomavili oyuncular, testlerine tabii tutuldu. Bordo-mavililerde kısa süre içinde iki oyuncuda koronavirüse rastlanmıştı. İzole şekilde tedavileri sürüyor.
  1. 18.8.2020
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