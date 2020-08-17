Trabzonspor formasıyla kaydettiği 24 golle geçtiğimiz sezon krallık tacını takan Alexander Sörloth tatilden bir fotoğraf paylaştı. 24 yaşındaki forvet oyuncusu, Vesteralen'in tepelerine çıktı. Norveçli futbolcunun pozunu görenler "Kral yine zirvede" yorumları yaptı.