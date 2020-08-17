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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kral yine zirvede

Kral yine zirvede

formasıyla kaydettiği 24 golle geçtiğimiz sezon takan tatilden bir fotoğraf paylaştı. 24 yaşındaki forvet oyuncusu, 'in tepelerine çıktı. Norveçli futbolcunun pozunu görenler "Kral yine zirvede" yorumları yaptı.

formasıyla kaydettiği 24 golle geçtiğimiz sezon takan tatilden bir fotoğraf paylaştı. 24 yaşındaki forvet oyuncusu, 'in tepelerine çıktı. Norveçli futbolcunun pozunu görenler "Kral yine zirvede" yorumları yaptı.

  1. 17.8.2020
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