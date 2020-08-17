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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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'dan 'ya yeni teklif!

Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya yeni teklif!

'da kaptan 'nın kontratı sona ermişti. Arjantinli yıldız, menajeri 'ya "Önce Trabzonspor ile masaya otur. Olmazsa alternatiflerle görüşürsün" talimatı vermişti. Fırtına ilk olarak 1 milyon 750 bin euro önermişti. Bu teklifini 250 bin euro artırarak 2 milyon euro'ya çıkardı.

'da kaptan 'nın kontratı sona ermişti. Arjantinli yıldız, menajeri 'ya "Önce Trabzonspor ile masaya otur. Olmazsa alternatiflerle görüşürsün" talimatı vermişti. Fırtına ilk olarak 1 milyon 750 bin euro önermişti. Bu teklifini 250 bin euro artırarak 2 milyon euro'ya çıkardı. Yönetim bu açık "Bizimle kal" mesajının 35 yaşındaki futbolcuda artık bir karşılık bulmasını istiyor. Yönetim Sosa'dan bir an önce karar vermesini bekliyor.

  1. 17.8.2020
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