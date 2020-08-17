Trabzonspor Flavio'da sona geldi!
Orta saha mevkisi için kolları sıvayan Trabzonspor aradığı ismi Brezilya'da buldu. Bordo-mavili takım, Bahia'nın 24 yaşındaki ön liberosu Flavio'nun transferinde son aşamaya geldi.
Transferde üst üste hamleler yapan Trabzonspor orta saha mevkisi için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavili takım, Brezilyalı Flavio için yaptığı görüşmelerde mutlu sona çok yaklaştı.
O Dia'nın haberinde Trabzonspor'un 24 yaşındaki ön libero Flavio için kulübü Bahia ile görüşme halinde olduğu ve tarafların yakın zamanda anlaşma sağlayacağı belirtildi. Transfer dedikodularının oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi Antoniu´s Assessoria tarafından da onaylandığı belirtildi.
SAKATLIK RİSKİNE KARŞI MAÇTA OYNAMADI!
Bahia'nın Red Bull Bragantino ile karşı karşıya geldiği maçın kadrosuna kendi isteği ile alınmayan Flavio'nun olası sakatlık riskine karşı önlem almak istediği de iddialar arasında yer aldı.
2018'de Bahia'ya transfer olan Flavio bu sezon 17 maçta forma giydi. 24 yaşındaki ön libero 1.77 cm boyunda ve her iki ayağını da kullanabiliyor.
- 17.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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