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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Fırtına'ya Sambacı ön libero! Transfer için maçta oynamadı

Flavio'da sona geldi!

Trabzonspor Flavio'da sona geldi!

Orta saha mevkisi için kolları sıvayan aradığı ismi 'da buldu. Bordo-mavili takım, 'nın 24 yaşındaki ön liberosu Flavio'nun transferinde son aşamaya geldi.

Transferde üst üste hamleler yapan orta saha mevkisi için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavili takım, Brezilyalı Flavio için yaptığı görüşmelerde mutlu sona çok yaklaştı.

O Dia'nın haberinde Trabzonspor'un 24 yaşındaki ön libero Flavio için kulübü ile görüşme halinde olduğu ve tarafların yakın zamanda anlaşma sağlayacağı belirtildi. dedikodularının oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi Antoniu´s Assessoria tarafından da onaylandığı belirtildi.

SAKATLIK RİSKİNE KARŞI MAÇTA OYNAMADI!
Bahia'nın Bragantino ile karşı karşıya geldiği maçın kadrosuna kendi isteği ile alınmayan Flavio'nun olası sakatlık riskine karşı önlem almak istediği de iddialar arasında yer aldı.

2018'de Bahia'ya transfer olan Flavio bu sezon 17 maçta forma giydi. 24 yaşındaki ön libero 1.77 cm boyunda ve her iki ayağını da kullanabiliyor.

  1. 17.08.2020
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