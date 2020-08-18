Flavio geliyor! İşte bonservis bedeli

Karadeniz temsilcisinde orta sahadan Jose Sosa'nın sözleşmesi sona erdi, Badou Ndiaye'nin kiralık kontratı bitti, John Obi Mikel sezon devam ederken takımdan ayrılmıştı. Bordo-mavililer daha önce Rosenborg'dan Anders Trondsen'i renklerine bağlayarak bu bölgeye ilk transferini gerçekleştirmişti. Trabzonspor şimdi de Bahia'nın orta saha oyuncusu Flavio ile anlaşmaya vardı. Oyuncu teklifi duyar duymaz "Evet" dedi. 24 yaşındaki futbolcu için Brezilya kulübüne 1 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.



SON KARŞILAŞMAYA ÇIKMADI

Flavio konusunda önceki gece bir hayli hareketli geçti. Bordo-mavili yöneticiler bu transferde yol kat etmek için büyük çaba sarf etti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerlik şirketi, Trabzonspor ile teması doğrularken en önemli gelişme Bahia-Bragantino karşılaşmasında yaşandı. Sezonun ilk mücadelesine ilk 11'de başlayan Flavio önceki günkü karşılaşmada ise maç kadrosunda yoktu. Bordomavililerin anlaşmaya vardıkları sadece evrak işleri kalan başarılı ismi kısa süre içinde Trabzon'a getirmesi bekleniyor.

Yunus Emre SEL



'HAYATIMIN TEKLİFİ'

Flavio'nun Trabzonspor'un ilgisini duyar duymaz bir hayli heyecanlandığı öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun Fırtına'nın kendisine olan ilgisini "Hayatımın teklifi" olarak değerlendirdiği belirtildi. Menajeri Decio Olivera da "Müzakereler hızla ilerliyor. Belge alışverişini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



FOTOMAÇ'A KONUŞTULAR

Yazarımız Ali Baransel, Trabzonspor'un yeni transferi Flavio'yu onu en yakından tanıyan iki isme sordu. Bahia muhabirleri, Karadeniz ekibinin yeni orta saha oyuncusunu Ali Baransel'e anlattılar. İşte o sözleri:



HÜCUMA ÇOK İYİ ÇIKIYOR

Flavio, Brezilya futbolunda "beyin" dediğimiz 6-8 pozisyonunda oynuyor. Hücuma iyi çıkan, olumlu paslar kullanan ve harika bir oyun görüşü olan Flavio zaman zaman hava toplarında zaafiyet yaşayabiliyor. Bahia'ya ilk geldiğinde sağ bek oynayan Flavio, bu pozisyondaki performansıyla çok fazla eleştiri aldı. Ancak geçen yıl gerçek mevkisine döndükten sonra müthiş futbol oynayarak Bahia taraftarının hayranlığını kazandı.



Lucas Cezar Canal do LC Muhabiri



TOP HIRSIZI, TARAFTAR SEVER

Flavio, 2018 senesinde Bahia'ya kadro derinliği oluşturmak için transfer edildi. Ancak hırsıyla kendine ilk 11'de yer edindi. İlk dönemde gerçek mevkisi olmamasına karşın sağ bek olarak forma giydi. Bu pozisyonda zaman zaman iyi, zaman zaman ise vasat altında performanslar sergiledi. Ancak geçtiğimiz yıl gerçek mevkisi olan 6-8 pozisyonunda oynamaya başladı. Top ayağındayken çok dengeli. Muhteşem paslarının yanı sıra hücuma da olumlu katkı veriyor. Savunmaya yardım etmeyi seven Flavio, top çalmada oldukça başarılı. Bahia önemli bir oyuncusunu kaybederken, Trabzonspor harika bir transfer yaptı. Kısa sürede Bahia'da taraftarın sevgilisi olan Flavio'nun kişiliği ve oyun yapısıyla Trabzon'da da çok sevileceğini düşünüyorum.



Ulisses Jose Gama Bahia Noticias Muhabiri



BAHİA'LILAR İSYAN ETTİ

Trabzonspor'un Flavio ile anlaşması haberi Brezilya'da geniş yankı buldu. 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye transferini öğrenen Bahia taraftarları yönetimlerine büyük tepki gösterdi. Flavio'nun takımda tutulması için kampanyalar başlattılar.