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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Trabzon'da 4 imza birden!

'dan gövde gösterisi! 4 imza birden

Trabzonspor'dan gövde gösterisi! 4 imza birden

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren , 4 yeni transferine imza attırdı. Bordo-mavili kulüp, Başkan 'nun da katılımıyla düzenlenen törende, , Edgar Lé, ve ile sözleşme imzaladı.

'da şov başladı. Bordo-mavili kulüp daha önce anlaşmaya vardığı , Edgar Lé, ve için imza töreni düzenledi.

Tesislerde düzenlenen törende Başkan da hazır bulundu.

  1. 17.08.2020
  2. Güncelleme: 17.08.2020 19:47
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