Campi’nin bavulu hazır
Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Gaston Campi ile yollar ayrılıyor.
Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Gaston Campi ile yollar ayrılıyor. Eddie Newton bu bölgeye daha hızlı stoperler istiyor. Karadeniz temsilcisi de Arjantinli savunmacı için resmi teklifleri bekliyor. Huracan'ın 800 bin euro önermeye hazırladığı öğrenildi. Gaston Campi ağır kalmasıyla eleştiriliyordu.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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