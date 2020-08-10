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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Campi’nin bavulu hazır

Campi’nin bavulu hazır

Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ile yollar ayrılıyor.

Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ile yollar ayrılıyor. Eddie Newton bu bölgeye daha hızlı stoperler istiyor. temsilcisi de Arjantinli savunmacı için resmi teklifleri bekliyor. Huracan'ın 800 bin euro önermeye hazırladığı öğrenildi. Gaston Campi ağır kalmasıyla eleştiriliyordu.

  1. 10.8.2020
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