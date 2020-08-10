Campi’nin bavulu hazır

Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Gaston Campi ile yollar ayrılıyor. Eddie Newton bu bölgeye daha hızlı stoperler istiyor. Karadeniz temsilcisi de Arjantinli savunmacı için resmi teklifleri bekliyor. Huracan'ın 800 bin euro önermeye hazırladığı öğrenildi. Gaston Campi ağır kalmasıyla eleştiriliyordu.