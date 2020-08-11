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11 Ağustos 2020, Salı
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Casper Hojer bir adım önde

Casper Hojer bir adım önde

'un listesinde iki sol bek adayı var. Aarhus'lu ve 'li . ekibi, Marlon ile anlaşmış ancak önceliği Hojer'e verdiği için onu beklemeye almıştı. Marlon'un kulübü Fluminense'den ek talep gelince rota tamamen Hojer'e döndü.

'un listesinde iki sol bek adayı var. Aarhus'lu ve 'li . ekibi, Marlon ile anlaşmış ancak önceliği Hojer'e verdiği için onu beklemeye almıştı. Bu sürede Fluminense'den ek talepler gelmeye başladı. Fırtına rotasını tamamen Hojer'e kırdı. Aarhus ile de pazarlıkların olumlu yönde gidiyor.
  1. 11.8.2020
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