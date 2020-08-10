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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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’a kıymetli hediyeler

Eddie Newton’a kıymetli hediyeler

'un yeni hocası eşi 'ın memlekeki Kulu'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

'un yeni hocası eşi 'ın memlekeki Kulu'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Müslüman olan Newton'a Kuran'ı Kerim, seccade ve tespih hediye edildi. 47 yaşındaki çalıştırıcı da bu hediyeler için teşekkürlerini sundu.

  1. 10.8.2020
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